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(ÖZEL HABER) KTO üyeleri iş yeri sahibi olacak



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Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası üyeleri, Mart ayında tüzel kişilik kazanan Karma Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi sayesinde iş yeri sahibi olacak.



Karma Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Coşkun, üyelerinden gelen iş yeri talebi doğrultusunda kooperatif kurmaya karar verdiklerini; çalışmalar sonucunda da 2 bin 500 üyenin iş yeri sahibi olmasını sağlayacaklarını söyledi.



Başkan Bahri Coşkun, "2016 yılının Mart ayında da bu taleplere yönelik anketler gerçekleştirdik. Anketlerde üyelerimizin nerelerde iş yeri istediklerini, iş yeri büyüklüğü ile ilgili tercihlerini sorduk. Çalışma sonucunda bin civarında talep toplandı. Neticede 2017 yılı içerisinde kooperatifi kurduk." diye konuştu.



Ek kayıtlar devam ediyor

Kooperatifin 1 Mart itibariyle tüzel kişilik kazandığını belirten Başkan Bahri Coşkun, 250, 500 ve bin metrekarelik iş yerleri inşa edeceklerini ifade etti. Son başvuru tarihi Mayıs olmasına rağmen, belirlenen rakama ulaştıkları için kayıtları dondurduklarını kaydeden Başkan Bahri Coşkun, "Şu anda dilekçe alıyoruz ve ek kayıt yapıyoruz. Eğer 2 bin 500 kişiden gelmeyen olursa onların yerine kayıt alabileceğiz ya da ikinci etabı başlatma durumumuz da olabilecek" dedi.



Yer tespiti ile ilgili çalışmalar sürüyor

Yer konusunda henüz bir netlik olmadığına da dile getiren Başkan Bahri Coşkun, inşaat işini TOKİ ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirtti. Başkan Bahri Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu ana kadar üye profilini tespit ettik. 2 bin 500 rakamına ulaştığımız için, en az 2 buçuk milyon metrekare gibi bir yere ihtiyacımız olduğunu gördük. Bununla ilgili olarak yetkili merci ve makamlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kadar büyük bir araziyi şahıslardan temin etmemizin imkanı yok, hazine arazisi olması gerekiyor. Biz de küçük sanayi sitesi olacağımız için Milli Emlak'tan, emlak beyan değeri üzerinden çok uygun fiyatlarla arsa temini yapmamız söz konusu. Üyelerimize bu açıdan da menfaat sağlamış olacağız. Yapımını da TOKİ üzerinden gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Eğer bu süreci başlatabilirsek çok hızlı biçimde üyelerimizin iş yeri sahibi olmalarını ümit ediyoruz."

(SK)



16.05.2017 09:40:53 TSI

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