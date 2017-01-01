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Tayini çıkan nüfus müdürü için veda yemeği düzenlendi



(Fotoğraflı)



Hasan Gündüz

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, tayini çıkan nüfus müdürü için veda yemeği verdi.

Bismil ilçesinde 2 sene görev yapan ve kendi memleketi Mardin'in Derik ilçesine tayini çıkan Nüfus Müdürü Fuat Dağ için ilçede görev yapan kurum amirlerinin katılımıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç tarafından veda yemeği programı düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, tayini çıkan ve kendi memleketine gidecek olan Fut Dağ için başarılar dileyerek kendisine burada yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Yemek ve konuşmaların ardından program sona erdi.

(HG-AKK-Y)



16.05.2017 09:55:58 TSI

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