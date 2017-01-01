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Forum Mersin'de 'Hediye Makinesi' kampanyası başladı



MERSİN (İHA) - Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nde, birbirinden güzel hediyelerin kazanılacağı "Dev Hediye Makinesi" kampanyası 13 Mayıs'ta başladı.

Tabletten eğlence kuponuna, sinema biletinden hediye çeklerine pek çok sürpriz hediye sunan kampanyaya katılmak için AVM içerisindeki mağazalardan tek seferde ve aynı gün içinde yapılan en az 150 TL'lik alışveriş fişiyle 12.00-20.00 saatleri arasında kayıt yaptırmak yeterli oluyor.21 Mayıs 2017 tarihine kadar sürecek kampanyada, içindeki toplarda sürpriz hediyeler taşıyan bir otomat olan hediye makinesi, ziyaretçilerin ibraz edecekleri fişler karşılığında birer hediye topu verecek.

Forum Mersin yetkilileri, birbirinden cazip hediyelere sahip olmak için Mersinlileri alışveriş merkezine davet ettiler.

(KYM-Y)



16.05.2017 10:01:50 TSI

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