YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üniversite de "Dinsel Şiddet ve İslamofobi" konulu konferans düzenlendi

Üniversite de "Dinsel Şiddet ve İslamofobi" konulu konferans düzenlendi



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Prof. Dr. Şinasi Gündüz'ün konuşmacı olduğu "Dinsel Şiddet ve İslamofobi" konulu konferans düzenlendi

TÜBA asli üyesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi eski rektörü ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz'ün konuşmacı olduğu "Dinsel Şiddet ve İslamofobi" konulu konferans düzenlendi. Konferansa, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve eşi Şehri Karacoşkun, il müdürleri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Prof. Dr. Şinasi Gündüz konuşmasına Kilis 7 Aralık Üniversitesinde olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek başladı. Gündüz, bütün dinlerin temel mesajının esenlik ve kurtuluş olduğunu, dinin şiddet üretmediğini sadece siyasi ve ekonomik menfaatler nedeni ile şiddete malzeme olarak kullanıldığını ifade etti. Gündüz, Sözlerine tarih boyunca dinlerin şiddetin hem öznesi hem nesnesi yapılmak istendiğini belirtti. Prof Dr. Şinasi Gündüz seküler odakların inançları kullanarak mezhep çatışmaları, kutsal savaşlar, cadı avları gibi örneklerle algı çarpıklığı oluşturduğunu ifade ederek, "İslamafobi konusunda dünyada İslam karşıtı algı operasyonlarının yapıldığı, islamın şiddet üreten bir din olduğu gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu propagandalarda İslam ve terör kavramlarının yan yana kullanılmasının büyük ve önemli etkisi bulunuyor. Müslümanların ancak kendisiyle yüzleşerek ve değerlerine sahip çıkarak bu algıyı yıkabilecektir" dedi.

Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Prof. Dr. Şinasi Gündüz'e çiçek, plaket ve hediye takdim etti.

(MAD-SD-Y)



16.05.2017 10:02:15 TSI

NNNN

