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BESYO'da 2016-2017 yılı mezuniyet töreni düzenlendi

16 Mayıs 2017 Salı, 10:05
BESYO'da 2016-2017 yılı mezuniyet töreni düzenlendi
BESYO'da 2016-2017 yılı mezuniyet töreni düzenlendi

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) -Malatya İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet töreni düzenlendi.
BESYO toplantı salonundaki mezuniyet törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turizm İl Müdürü Ali Cengiz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aldulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, BESYO Müdürü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan BESYO Müdürü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, öğrencilerin alanlarında dört yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olma hakkını elde ettiklerini belirterek, "Mesleğinizi gerçekleştirirken dünya ve Türkiye'deki gelişmeleri takip etmelisiniz. Temmenimiz mesleki ahlak ve duruşunuzla vatanına, milletine hayırlı birer eğitimci olmanız. Bu yolda her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim" diye konuştu. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise İnönü Üniversitesinin 42 yıllık köklü bir üniversite olduğunu kaydederek, "BESYO kurulduğu günden bu yana 21. mezunlarını veriyor. İnşallah önümüzdeki yıl fakülte olarak mezunlarımızı vereceğiz. Geçen geldiğimizde de söylemiştim, inşallah Spor Bilimleri Fakültesi olarak devam edeceğiz. Fakülte kararı YÖK'ten çıktı. Bakanlar kurulunda da karar alındığı zaman fakülteye dönüşmüş olacağız. Ümit ediyorum ki gelecek yılki mezunlarımızı fakülteden mezun etmiş olacağız" dedi. Öğrencilerin Türkiye'nin geleceği olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Kızılay, "Aileleri tebrik ediyorum. Öğrencilere bir ömür boyu başarılar diliyorum. Öğrenciler sizler bizim geleceğimizsiniz. Siz bugünkü öğretmenlerinizin elinden bayrağı alarak çok daha ileriye taşıyacaksınız. Sizlere güveniyoruz. Ülkemizin önü açık. Onun için ben hepinize yolunuz bahtınız açık olsun diyorum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Tören kapsamında öğrenciler tarafından tango dansının yapılmasının ardından bölümlerinde dereceye girenlere Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turizm İl Müdürü Ali Cengiz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aldulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, BESYO Müdürü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu tarafından mezuniyet belgeleri verilerek plaket takdim edildi.
21. dönem mezuniyet töreni kapsamında 211 öğrenci belge almaya hak kazandı.
(EA-SD-Y)

16.05.2017 10:05:38 TSI
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