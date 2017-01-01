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Türkiye Diyanet Vakfı tanıtım toplantıları



(Fotoğraflı)



Yakup Güler

TEKİRDAĞ (İHA) - Türkiye Diyanet Vakfı Şube Hizmetleri Müdürü Yavuz Kocamış, Tekirdağ'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, din görevlileri ve Tekirdağlı işadamlarıyla vakıf faaliyetlerinin anlatıldığı toplantı düzenledi.

Yavuz Kocamış programı kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonunda Tekirdağ genelindeki din görevlileriyle bir araya gelerek, Türkiye Diyanet Vakfı faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen akşam yemeğinde ise bağışçılar, işadamları ve Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek ile bir araya gelen Yavuz Kocamış burada yaptığı konuşmada, "Hemen hemen bütün illerimize gidip oralardaki din görevlilerimize vakfımızın hizmetleri hakkında bilgi verip, bu hizmetler nasıl yapılıyor, neler yapılıyor, ne şekilde yapılsa daha iyi olur şeklinde, kendi teşkilatımızın içinde iç haberleşmeyi sağlamış oluyoruz. Ayrıca, Tekirdağ'da işadamlarımızla da tanışmak istedik. Buradaki insanların vakfımızdan ve hizmetlerimizden haberdar olmasını istedik" dedi.

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek ise, hayır işlerinin nasıl yapıldığı konusunda bilgiler aktararak, "Bir cami yapılacağı zaman, biz müftülükler rehberlik ederiz, hayır sahiplerimiz yardımcı olurlar, resmi kurumlardan belediye gibi yerler yardımcı olurlar. Herkes bir ucundan tutar güzel bir eser çıkar. Çok güzel faaliyetler olur, Türkiye'nin her yerinde böyledir. Tekirdağ'da bu çalışmaları biraz daha güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Müftü İpek'in konuşmasının ardından, toplantı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı çalışmaların gösterildiği filmin izlenmesi ve akşam yemeği ile devam etti.

(YG-MEF-Y)



16.05.2017 10:07:01 TSI

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