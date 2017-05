YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. E-Konferans İle eğitim

GAZİANTEP (İHA) - Özel SANKO Koleji ve Özel SANKO Fen-Teknoloji Lisesi öğrencileri, "CERN" ve "Robotik Çağı'nın Eşiğinde, Asimov'dan Asimo'ya Robotiğe Bir Bakış" konulu iki ayrı e-konferansa katıldı.

Rice Üniversitesi / CERN Dr. Bora Akgün ve University of California, Irvine- UCI/ CERN Dr. Cenk Etoile tarafından gerçekleştirilen e-konferansta parçacığının bulunmasının ardından CERN laboratuvarı ile bağlantı kurulması, orada gerçekleşen hızlandırıcı ve parçacık fiziği bilimi ile teknolojinin sınırlarını zorlayan, her an yenilikçi buluşlarla beslenen çok hareketli ve renkli bilim dalı öğrencilere anlatıldı. Alperen Değirmenci - Harvard University tarafından gerçekleştirilen "Robotik Çağı'nın Eşiğinde, Asimov'dan Asimo'ya Robotiğe Bir Bakış" konulu e-konferansta, Isaac Asimov'un bilim kurgu romanlarından çıkıp gerçek hayatın bir parçası olmaya başlayan robotiğin şu an geldiği noktayı, birkaç popüler örnekle anlattı ve insanlığı ne gibi heyecan verici gelişmelerin beklediğini vurguladı.

Özel SANKO Okulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Ekrem Dobooğlu, e-konferans sistemine iki yeni konferansla devam ettiklerini ve genç bilim adamları için yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini söyledi.

