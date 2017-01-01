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Özel SANKO okulları öğrencilerinden muhteşem gösteri

16 Mayıs 2017 Salı, 10:09
Özel SANKO okulları öğrencilerinden muhteşem gösteri
Özel SANKO okulları öğrencilerinden muhteşem gösteri

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Geleneksel Şiir Dinletisi ile "III. Kültür ve Sanat Günleri"ne başlayan Özel SANKO Okulları, "İlkokul, Ortaokul ve Lise Sanat Gecesi" ile etkinliklere devam ediyor.
Özel SANKO İlkokul öğrencilerinin muhteşem performansı ile sahnelediği halk oyunları ve zumba gösterileri izleyicileri büyülerken ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin solo piyano ve flüt dinletisi ile notaların büyülü dünyasına yolculuk yapıldı. Gecede, lise ve ortaokul öğrencilerinin bağlama dinletisi ve lise öğrencilerinden oluşan ritim grubunun eşsiz ezgilerine bando takımı eşlik etti. Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Özel Sanko Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, Genel Müdür Melike Toklucu, Genel Müdür Yardımcısı Sevim Karakaş, Özel Sanko Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Mutlu Koçağra, Özel Sanko Ortaokulu Müdürü Uğur Çekici, Özel Sanko İlkokulu Müdürü Hülya Bingül, veliler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik, Özel SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu'nun Özel Sanko Okulları Sanat Zümre Başkanı Ozan Tekin'e çiçek takdimiyle son buldu.
(LO-SD-Y)

16.05.2017 10:09:52 TSI
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