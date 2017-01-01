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Alacalar Camii ışıl ışıl



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki cami aydınlatmalarıyla vatandaşların ibadet ettikleri camilerde yenileme çalışmalarını sürdürürken, son olarak Kırkağaç Alacalar Mahallesinde yer alan caminin aydınlatması da tamamlandı.

İl genelinde yapılan cami aydınlatmaları ile vatandaşların beğenisini alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kırkağaç ilçesine bağlı Alacalar Mahallesindeki caminin aydınlatma çalışmasını da tamamladı. Yenilenen yüzüyle gece farklı bir görünüm kazanan camide yapılan çalışma, Alacalar Mahallesi sakinleri tarafından beğeniyle karşılandı.

(SC-Y)



16.05.2017 10:09:57 TSI

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