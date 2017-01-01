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TÜMSİAD Ege Bölgesi başkanlar toplantısı Aydın'da yapıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 10:12
TÜMSİAD Ege Bölgesi başkanlar toplantısı Aydın'da yapıldı
TÜMSİAD Ege Bölgesi başkanlar toplantısı Aydın'da yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Ege Bölgesi şubelerinin başkanlar toplantısı Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

TÜMSİAD Aydın Şubesinin ev sahipliğinde 3 gün devam eden devam program Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan termal tesislerde yapıldı. TÜMSİAD Ege Bölgesinden Sorumlu Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ceylan başkanlığındaki toplantıya ev sahipliği yapan Aydın şubenin yanı sıra İzmir, Denizli, Kütahya, Uşak, Afyon ve Manisa şube başkanları katıldı. TÜMSİAD'ın bölgesel faaliyetleri ve bölgesel ekonomik kalkınmaya yapılabilecek katkıların irdelendiği toplantıda, iş adamları arasında iletişimin artmasına yönelik çözüm önerileri de sunuldu. Ayrıca Aydın ve İzmir şubelerinin yönetim kurulları da ortaklaşa bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda açıklama yapan TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, şöyle konuştu; "TÜMSİAD olarak, derneğimizin ana kuruluş gayelerinden olan bölgesel kalkınma olgusuna katkılar yapmak için bir araya geldik. Yeni ekonomik göstergeler ışığında ticari hayatımızda neler bizi bekliyor? Nelere hazırlanmalıyız? Bunları irdeledik. Aydınımıza gelip toplantımıza katılan herkese müteşekkiriz" dedi.
(MB-E)

16.05.2017 10:12:52 TSI
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