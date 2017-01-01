Nazilli'de öğrencilerden şiir ve müzik dinletisi
(Fotoğraflı)
Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Nazilli Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Ozanların Dilinden & Telinden" temalı şiir ve müzik dinletisi dinleyicileri mest etti.
Başarıları ile adından sıkça söz ettiren Nazilli Anadolu Lisesi Öğrencileri, bu yıl da farklı bir etkinlikle sahne aldı. 'Ozanların Dilinden & Telinden' ismini verdikleri şiir ve müzik dinletisi ile izleyenleri Yunus Emre'den Karac'oğlan'a, Aşık Veysel'den Pir Sultan Abdal'a kadar çok sayıda şair ve ozanın eserlerini canlandıran öğrenciler izleyenleri mest etti.
Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro salonunda gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün başta olmak üzere okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Okul Müdürü Hanifi Güney'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler sergiledikleri performansla büyük beğeni kazandı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, gecenin sonunda Okul Müdürü Hanifi Güney başta olmak üzere öğrencilere ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere tek tek teşekkür ederek çiçek verdi. Akgün konuşmasında, "Bizler katılımcı olarak hem kurum adına hem sizler adına okul müdürüme bu programı hazırlayan öğretmenlerime pırıl pırıl yürekten teşekkür ediyorum. Bu gecede müthiş bir ahenk gördüm. Bu gece şarkıları şiir olarak dinledik. Hiç bir şarkıyı şiir sonra arkasından şarkı olarak dinlememiştik. Benim için de bir ilk oldu. Bu gecede emeği geçen arkadaş ve gençlerimizi, öğretmenlerimizi yöneticilerimizi burada emek sağlayan herkesi kutluyorum" dedi.
(AS-MB-Y)
16.05.2017 10:13:09 TSI
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