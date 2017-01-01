YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eski ve yeni mezunlar şenlikte buluştu

Eski ve yeni mezunlar şenlikte buluştu



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Nazilli İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek Lisesi) düzenlediği Bahar Şenliğiyle eski ve yeni öğrencileri okulda bir araya getirdi.



Nazilli protokolünün de büyük destek verdiği etkinlikte eski ve yeni mezunlar okullarına gelerek mezun olacak öğrencilerle kaynaştı. Gün boyu süren etkinlikte çeşitli yarışmalar ve halk oyunları gösterileri düzenlenirken konuklara lokma ve pilav ikramında da bulunuldu.

Nazilli'de İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eski mezunlarla okuyan öğrencilerini kaynaştırmak amacıyla 6 senedir geleneksel hale gelen Bahar Şenliği düzenledi. Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Latif Akgün, Yılmaz Bilen, okul müdürleri, öğretmenler, eski mezunlar ve öğrenciler katıldı.



Yazgan'dan, emeği geçenlere teşekkür

Okul olarak 6 senedir bu etkinliği yaptıklarını ifade eden Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Yazgan, "Bu etkinliğimizin içerisinde özellikle öğrencilerimizin sosyal anlamda gelişmeleri için katkı sağlamak amacıyla yıl boyunca yapmış olduğu hazırlıkları sergileyelim ve yarışmaların ödüllerini verelim istedik. Havaların ısınmasıyla birlikte derse olan ilgi ve alaka azalıyor. Bu yüzden böyle etkinlikler yaparak bu ilgiyi tekrar toplamaya niyetimiz vardı. Bu seneki katılımımız yoğun oldu. 1150 mezunumuzdan büyük bölümü geldi. Velilerimizin de katılımı ile öğrenci, veli ve öğretmen ayağını sağlamlaştırmış olduk. Öğrenci sadece bilgi ve beceri kazanması değildir, sosyal hayatı ve yaşamı kazanmasıdır. Bu etkinliğimizi geleneksel halde her yıl yapıyoruz. Bu yılki etkinliğimize Nazilli Halk Eğitimi Merkezimiz de destek verdi" dedi.

(AS-MB-Y)



16.05.2017 10:13:31 TSI

NNNN

