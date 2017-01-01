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Yunusemre Belediyesi hemşireleri unutmadı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Hemşireler Haftası'nda sağlık neferlerini unutmadı. Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, hemşirelere çiçek armağan ederek haftalarını kutladı.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Hemşireler Haftası dolayısıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşirelere çiçek takdim ederek haftalarını kutladı. Hemşirelerin kutsal bir görev ifa ettiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Uygur, "Hemşirelerimiz, yaşadıkları her türlü olumsuzluklara rağmen, ellerinden gelenin fazlasını yaparak insanımızın sağlığına kavuşması için mesai harcıyor. Elbette en büyük temennimiz sağlıkta şiddetin sona ermesidir. Bu duygu ve düşüncelerle mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan tüm hemşehrilerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

(SC-Y)



16.05.2017 10:16:36 TSI

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