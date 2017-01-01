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Adanalı robot dünya ikincisi

- Adana Çukurova Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin robot kulübü, HI-RO isimli projesiyle katıldığı yarışmada dünya ikincisi oldu



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ADANA (İHA) - Adana Çukurova Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin robot kulübü, 'HI-RO' isimli projesiyle 11. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dünya ikincisi oldu.

11. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılan Adana Çukurova Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin robot kulübü "Robowolf", 15 ülkeden 3 bin 240 yarışmacı ve 2 bin 834 robot arasında serbest kategoride "HI-RO" isimli robotla dünya ikincisi oldu.

Robowolf'un, öğretmen İhsan Kaya'nın danışmanlığında, İlker Öz, Emirhan Küçük, Hasan Hüseyin Kalender, Yaşar Uğurlutoprak, Alper Aydın, Hamdi Çelik, Erdal Batan, Murat Türkaslan, Uğurcan Yaş ve Turan Kaan Say isimli öğrencilerin desteğiyle projeler üretmeye devam ettiği belirtildi.

(NPR-Y)



16.05.2017 10:19:59 TSI

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