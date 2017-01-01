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Aydın'da 3 milyon fidan toprakla buluşturuldu

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye'yi yeşile bezemeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerle orman varlığımızı artırmaya ve şehirlerimizi yeşile bezemeye devam ediyor. Bu kapsamında Aydın'da geçen yıl 3 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 2003 yılından bu yana yaklaşık 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Özellikle 2008-2012 yılları arasında uygulanan Milli Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde büyük bir ivme kazanan ağaçlandırma faaliyetlerine sonraki yıllarda da hız kesmeden devam edildi.

Bu ağaçlandırma çalışmalarından nasibini fazlasıyla alan Aydın'da 70 milyon 694 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. 2003-2016 yılları arasında 620 bin 720 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği Aydın'da 2016 yılında ise yaklaşık 3 milyon adet fidan dikildi.

2016 Yılında Ağaçlandırma Çalışmaları Aydın İçin Önemli

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2016 yılında Aydın'da ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek şunları söyledi:

"Aydın ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı illerimizden birisi. Bugüne kadar sağlanan bu başarıyı bu yıl içinde bekliyoruz. 2017 yılı sonuna kadar 12 bin 210 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Biz Bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz."

(MB-Y)



16.05.2017 10:24:48 TSI

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