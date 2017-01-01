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Osmaneli'de gençlik yürüyüşü

16 Mayıs 2017 Salı, 10:25
Osmaneli'de gençlik yürüyüşü
Osmaneli'de gençlik yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Zuhal Zengin
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı.
Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Spor Müdürü Şener Öner, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen gençlik yürüyüşü, Hükumet Konağı önünden başlayıp Sakarya Nehri kenarında sona erdi. Burada Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından tüm katılımcılara dondurma ikramı yapıldı. Yürüyüş, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karışılandı.
(ZZ-KÇ)

16.05.2017 10:25:06 TSI
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