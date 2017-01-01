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Tosya Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimleri yapıldı



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Kaymakam Deniz Pişkin Başkanlığı'nda yapılan toplantıya AK Parti Tosya İlçe Başkanı Metin Ekşi, İl Genel Meclisi Üyeleri İlyas Çakır ve Cahit Çalışkan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda Kaymakam Deniz Pişkin yapılacak olan Birlik encümen üye seçiminde seçilecek üyelere başarılar diledi. 2017 yılında KÖYDES projesi kapsamında yapılacak olan hizmetleri anlattı. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından bu yıl programa alınan içme suyu ve asfaltlama işlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, İl Özel İdaresi tarafından programa alınan projelerin başlamasını beklediklerini söyledi. Kaymakam Deniz Pişkin köylerin sorunlarını çözümü ve daha fazla hizmet götürmek için mücadele ettiklerini ifade etti.

Toplantı seçim ile devam etti. İl genel meclis üyeleri İlyas Çakır ve Cahit Çalışkan oy birliği ile Birlik temsilciliğine seçildi. Birlik encümenine aday olan 3 muhtardan Kadri Eken 24 oy ve Sait Mergen 31 oya alarak birlik encümenine seçildi.

(SDA-GY-Y)



16.05.2017 10:26:00 TSI

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