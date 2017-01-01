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Toplulaştırma Projesi Bilgilendirme Toplantısı

16 Mayıs 2017 Salı, 10:26
Toplulaştırma Projesi Bilgilendirme Toplantısı
Toplulaştırma Projesi Bilgilendirme Toplantısı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal Arazi Altyapı Değerlendirme Şubesi tarafından Toplulaştırma Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kırklareli Merkeze bağlı İnece ve Kavaklı beldeleri, Azizbaba, Dokuzhüyük , Kocahıdır, Koyunbaba, Paşayeri Ürünlü köyleri ve Ulukonak Mahallesinde 13.02.2017 tarih ve 2017/9919 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak Arazi Toplulaştırması kararı alındı.
Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan ve Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal Arazi Altyapı Değerlendirme Şube Müdürü Ömer Yılmaz, teknik personellerinde katılımıyla, konuyla ilgili olarak belde belediye başkanları, mahalle ve köy muhtarlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantı İl Müdürü Ortan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra toplantıda toplulaştırma konusunun ülke ve Kırklareli tarımı için önemi hakkında bilgi verildi. İlgili teknik personelin konuyla alakalı iş ve işleyiş hakkında bilgilendirmesiyle devam eden toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.
(KA-MEF-Y)

16.05.2017 10:26:57 TSI
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