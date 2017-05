YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şeffaf plak ile mutlu gülüşler mümkün

Şeffaf plak ile mutlu gülüşler mümkün



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Dr. Aydan Coşkun Ateş, Invisalign'ın çıkartılabilirliği sayesinde bakteriyel plak birikiminin, diş çürüğünün ve diş eti hastalığının azaltılabildiğini söyledi.

Sarıyer Ortodonti Diş Kliniğinden Aydan Coşkun Ateş, "İnvisalign, dişlerinizi düzeltmek için telsiz ortodontik tedavi fırsatını sunan bir tedavi yöntemidir Invisalign tedaviniz, neredeyse görünmez, çıkartılabilir seri halinde üretilmiş ince ve pürüzsüz şeffaf plaklardan oluşur. Bu plakları iki haftada bir sıradaki seri ile değiştirirsiniz. Sadece sizin dişleriniz için özel üretilmiş plakları değiştirdiğinizde, dişleriniz azar azar, her hafta hareket eder, taki doktorunuz tarafından belirlenen final pozisyonlarına düzelerek ulaşana kadar" dedi.

Invisalign'ın en iyi özelliklerinden birinin, geleneksel tedavinin aksine yiyecek artıklarının ve bakteriyel plağın tutunabildiği metal bantlar, braketler veya tellerin kullanmaması olduğunu ifade eden Ateş, "Invisalign'ın çıkartılabilirliği sayesinde ağız sağlığınızı koruyabildiğinizden bakteriyel plak birikimi, diş çürüğü ve diş eti hastalığını azaltabilirsiniz. Lingual ortodontide olduğu gibi, sizin ve doktorunuz dışında kimsenin ortodontik tedavi gördüğünüzü anlamayacak olmasıdır. Dişlerinizi bilgisayarda düzeltip, istediğiniz şekli 3 boyutlu yazıcıdan çıkardıktan sonra üzerine esnek şeffaf plak basarak invisalign plakları üretilir. Her plak 0,5 mm düzeltilmiştir ve bu düzelen plağı dişlerinize geçirdiğinizde dişler de bu plağın içine girmeye zorlanarak dişlerin hareketi sağlanır ve böylece dişler her plak değişiminde biraz daha hareket eder" açıklamalarında bulundu.

"Aşırı çay ve sigara tüketimine dikkat"

Aşırı çay veya sigara kullanımının zamanla plaklarda sararmaya sebep olabildiğini kaydeden Ateş, "Fakat her plağın 14 gün kullanılması, sararmaya başladığında yeni ve temiz plaklara geçileceği anlamına gelmektedir. Böylece rahatlıkla çay, kahve ve sigara içebilirsiniz. Sabit ortodontik tedavide çok çay kahve veya sigara içiyorsanız her seans diş temizliği ücreti vermeniz gerekecek ve hemen hemen invisalign fiyatına yaklaşacaktır. Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde uygulanabilen bu sistemin sizin ortodontik tedaviniz için uygun olup olmadığına ortodontist uzman doktorunuzun karar vermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

(ÖB-ÖB-Y)



16.05.2017 10:31:01 TSI

NNNN