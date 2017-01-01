ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şeffaf plak ile mutlu gülüşler mümkün

16 Mayıs 2017 Salı, 10:31
Şeffaf plak ile mutlu gülüşler mümkün
Şeffaf plak ile mutlu gülüşler mümkün

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Dr. Aydan Coşkun Ateş, Invisalign'ın çıkartılabilirliği sayesinde bakteriyel plak birikiminin, diş çürüğünün ve diş eti hastalığının azaltılabildiğini söyledi.
Sarıyer Ortodonti Diş Kliniğinden Aydan Coşkun Ateş, "İnvisalign, dişlerinizi düzeltmek için telsiz ortodontik tedavi fırsatını sunan bir tedavi yöntemidir Invisalign tedaviniz, neredeyse görünmez, çıkartılabilir seri halinde üretilmiş ince ve pürüzsüz şeffaf plaklardan oluşur. Bu plakları iki haftada bir sıradaki seri ile değiştirirsiniz. Sadece sizin dişleriniz için özel üretilmiş plakları değiştirdiğinizde, dişleriniz azar azar, her hafta hareket eder, taki doktorunuz tarafından belirlenen final pozisyonlarına düzelerek ulaşana kadar" dedi.
Invisalign'ın en iyi özelliklerinden birinin, geleneksel tedavinin aksine yiyecek artıklarının ve bakteriyel plağın tutunabildiği metal bantlar, braketler veya tellerin kullanmaması olduğunu ifade eden Ateş, "Invisalign'ın çıkartılabilirliği sayesinde ağız sağlığınızı koruyabildiğinizden bakteriyel plak birikimi, diş çürüğü ve diş eti hastalığını azaltabilirsiniz. Lingual ortodontide olduğu gibi, sizin ve doktorunuz dışında kimsenin ortodontik tedavi gördüğünüzü anlamayacak olmasıdır. Dişlerinizi bilgisayarda düzeltip, istediğiniz şekli 3 boyutlu yazıcıdan çıkardıktan sonra üzerine esnek şeffaf plak basarak invisalign plakları üretilir. Her plak 0,5 mm düzeltilmiştir ve bu düzelen plağı dişlerinize geçirdiğinizde dişler de bu plağın içine girmeye zorlanarak dişlerin hareketi sağlanır ve böylece dişler her plak değişiminde biraz daha hareket eder" açıklamalarında bulundu.
"Aşırı çay ve sigara tüketimine dikkat"
Aşırı çay veya sigara kullanımının zamanla plaklarda sararmaya sebep olabildiğini kaydeden Ateş, "Fakat her plağın 14 gün kullanılması, sararmaya başladığında yeni ve temiz plaklara geçileceği anlamına gelmektedir. Böylece rahatlıkla çay, kahve ve sigara içebilirsiniz. Sabit ortodontik tedavide çok çay kahve veya sigara içiyorsanız her seans diş temizliği ücreti vermeniz gerekecek ve hemen hemen invisalign fiyatına yaklaşacaktır. Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde uygulanabilen bu sistemin sizin ortodontik tedaviniz için uygun olup olmadığına ortodontist uzman doktorunuzun karar vermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
(ÖB-ÖB-Y)

16.05.2017 10:31:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ASP'de &quot;Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi&quot; plaket töreni düzenlendi
YEREL

ASP'DE "GELECEĞİMİZ İÇİN AİLECE EL ELE PROJESİ" PLAKET TÖRENİ DÜZENLENDİ
Saç ekimi sonrası 7 maddeye dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİ SONRASI 7 MADDEYE DİKKAT
Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Yolcu otobüsünde 12 kilogram afyon sakızı ele geçirildi
YEREL

YOLCU OTOBÜSÜNDE 12 KİLOGRAM AFYON SAKIZI ELE GEÇİRİLDİ
Karataş'tan kongreye davet çağrısı
YEREL

KARATAŞ'TAN KONGREYE DAVET ÇAĞRISI
Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda kartı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN İHTİYAÇ SAHİBİ 2 BİN AİLEYE GIDA KARTI
ESMEK'in yılsonu sergisi sanatseverleri büyüledi
YEREL

ESMEK'İN YILSONU SERGİSİ SANATSEVERLERİ BÜYÜLEDİ
Erzurum'da engelli futbol müsabakası
YEREL

ERZURUM'DA ENGELLİ FUTBOL MÜSABAKASI
Minik eller depremi çizdi
YEREL

MİNİK ELLER DEPREMİ ÇİZDİ
AFAD Erzurum deprem bölgesinde depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

AFAD ERZURUM DEPREM BÖLGESİNDE DEPREMZEDELER İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Bilge Koleji'nde mezuniyet coşkusu
YEREL

BİLGE KOLEJİ'NDE MEZUNİYET COŞKUSU
&quot;Dadaşlar&quot;ın valisi açılışa atla geldi
YEREL

"DADAŞLAR"IN VALİSİ AÇILIŞA ATLA GELDİ
ERVAK Gençlik Komisyonu, 100 öğrenciye unutulmaz bir gün yaşattı
YEREL

ERVAK GENÇLİK KOMİSYONU, 100 ÖĞRENCİYE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATTI
ERVAK Gençlik Komisyonu, 100 öğrenciye unutulmaz bir gün yaşattı
YEREL

ERVAK GENÇLİK KOMİSYONU, 100 ÖĞRENCİYE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATTI
DATÜB Başkanı Kassanov: &quot;Mücadelemiz Ahıska Türkleri için&quot;
YEREL

DATÜB BAŞKANI KASSANOV: "MÜCADELEMİZ AHISKA TÜRKLERİ İÇİN"
TRT Erzurum Müdürlüğü THM Çocuk Korosundan dev konser
YEREL

TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ THM ÇOCUK KOROSUNDAN DEV KONSER
Aziziye yeni sezona hızlı başladı
YEREL

AZİZİYE YENİ SEZONA HIZLI BAŞLADI
ESTP'den &quot;Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü&quot;ne sahip çıkma çağrısı
YEREL

ESTP'DEN "SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ'Nİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ"NE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI
Oruç tutarken zayıflamak mümkün mü?
YEREL

ORUÇ TUTARKEN ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?
Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL

GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI
Bindesen'e teşekkür belgesi
YEREL

BİNDESEN'E TEŞEKKÜR BELGESİ
Palandöken Belediyesi öğrenciler ile birlikte fidan dikti
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİ ÖĞRENCİLER İLE BİRLİKTE FİDAN DİKTİ
Diş bozukluğu kişide özgüveni etkiliyor
YEREL

DİŞ BOZUKLUĞU KİŞİDE ÖZGÜVENİ ETKİLİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutsuz illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN 'MUTSUZ' İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik gizemli dev yaratık panik yarattı
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını