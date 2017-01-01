YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik'te 'Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası' sempozyumu

Bilecik'te 'Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası' sempozyumu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Sempozyum düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Şehit Taner Zafer Koyuncu Konferans Salonu'nda gerçekleşen sempozyuma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, gerçekleşen sempozyumun önemine değindi. Taş, "Eski metinler üzerine yapılan çalışmalarda, metinle ilgili bir inceleme yazısı, metnin günümüz Türkçesine aktarımı, metnin problemli veya ilgi çekici yönlerinin ortaya konduğu açıklamalar bölümü ve metnin söz varlığının bir sözlük halinde verilmesi gibi çalışmaları isteniyor. Her biri kendi içerisinde uzmanlık gerektiren bu çalışmaların uygulanmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunların hepsi ayrı uzmanlıklar isteyen, ayrı problemleri barındıran konulardır. Bu çalışmaların farklı bilgi, birikim ve donanım gerektirdiği göz ardı edilince, çalışmalar birbirinin kopyası, sindirilmeden aktarılan bilgilerden oluşan çalışmalar haline dönüşüyor" dedi.

Açılış konuşmasının ardından 2015 yılında Gazi Üniversitesi tarafından çalışmalarına başlanan, Türk edebi metinlerindeki sözcükleri metin bağlamı kapsamında değerlendirmeyi amaçlayan Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü (TEBDİZ) projesi hakkında Araştırma Görevlisi Zeynep Dinçer Berdibek bilgi verdi. Ardından sempozyumun ilk oturumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz başkanlığında, aynı üniversiteden Doç. Dr. Sadık Yazar'ın Klasik Türk Edebiyatının Metinlerini Nesretmede Diliçi Çevirinin Önemi ve Gerekliliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde görevli Yrd. Doç. Dr. Tuba Onat Çakıroglu'nun Hevesnâme'de Renklerin Anlam Açısından Degerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesinde görevli Yrd. Doç. Dr. Halit Biltekin'in Fevrî'nin Bir Gazeli ve Süleyman Kıssasının Klasik Türk Edebiyatında Kullanımı ve Gazi Üniversitesinde görevli Araştırma Görevlisi Zeynep Dinçer Berdibek'in Çâk-i Giribân'ı Farklı yorumlamak konulu sunumlar gerçekleşti.

(CKT-Y)



16.05.2017 10:32:32 TSI

NNNN

