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Deveyle resim çektirebilmek için yarıştılar



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir mağaza müşterilerinin dikkatini çekmek için develi tanıtım yaparken, vatandaş deveyle fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Bilecik'te faaliyet gösteren mobilya mağazası iş yerinde yaptığı indirim tanıtımı için ilginç bir yola başvururken, mağaza önüne getirdiği iki adet deve yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Mağaza sahibi, kampanyanın tanıtımı ve etkin olması için Bursa'dan develeri kiralayarak iş yerinin önüne getirirken, vatandaşlar develere dokunmak ve fotoğraf çekinmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

(MYB-Y)



16.05.2017 10:36:09 TSI

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