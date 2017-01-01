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Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi hafta içi ve hafta sonu şehir içi ve dışından olmak üzere binlerce konuğu ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından "Geçmişini Bil Ki Geleceğe Sağlam Basasın" düşüncesiyle gerçekleştirilen Yaşayan Şehir Müzesi İstanbul, Çanakkale ve Konya başta olmak üzere birçok şehirden gelen turlara ev sahipliği yapıyor. İçerisinde Bilecik ve yakın çevresinin kültürel ve sosyal hayatından alınmış örnekleri sergileyen Yaşayan Şehir Müzesi geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Pendik Belediyesi ve Ankara Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen turlar ile bin 400 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşayan Şehir Müzesi hakkında yetkililerden bilgi alan konuklar, ayrıca Bilecik ve Osmanlı Devletinin kuruluşu hakkında sunum eşliğinde bilgi alma imkanı buldu.

Öte yandan, son yıllarda tanıtım ve turizm alanında birçok güzel çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, şehre kazandırdığı Yaşayan Şehir Müzesi ile önümüzdeki dönemde de birçok şehirden gezi turlarına ev sahipliği yapmaya devam edecek.

(CKT-Y)



16.05.2017 10:37:19 TSI

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