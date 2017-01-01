YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yağcı'nın Gençlik Haftası mesajı

Başkan Yağcı'nın Gençlik Haftası mesajı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 15-21 Mayıs tarihlerinde kutlanan Gençlik Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yağcı mesajında, gençliğin toplum için önemine değinerek, "Yarınlarımızın güvencesi gençlerimiz, ülkemizin sadece zenginliği değil aynı zamanda değişim potansiyelinin de kaynağıdır. Dolayısıyla genç nüfusa sahip olmak bizler için büyük bir imkândır. Özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, kendi toplumunun değerlerinden ve evrensel doğrulardan haberdar olan ve hayatın güçlüklerinin üstesinden gelebilecek, donanımlı ve yetenekli gençler yetiştirmek ebetteki çok önemli unsurdur. Bu sayede Yüce Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlığın üstüne çıkma hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. Bu kutsal emanetin bilincinde olan gençlerimiz ile Bilecik'imiz, Türkiye'miz önüne çıkan her zorluğu aşabilecek güçtedir.Genç arkadaşlarımızın fikirlerine, düşüncelerine, projelerine büyük önem veriyoruz ve Bilecik'te gençlerimiz için birçok projeyi hayata geçirdik. Aynı şekilde üniversite yerleşkesinde de gençlerimize yönelik güzel çalışmalarımız sürüyor. Gençlerin; sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak, kendilerini ifade edebilen bireylerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak, milli ve manevi değerlere saygılı, görev ve sorumluluk bilinci gelişmiş ve toplumla bütünleşmiş sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Bilecik Belediyesi olarak başta fiziki olmak üzere sosyal ve kültürel alanda birçok güzel hizmeti sağlamaya çalışıyoruz ve bu yönde daha güzel ve yeni projeleri uygulamaya koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(CKT-Y)



16.05.2017 10:38:00 TSI

NNNN

