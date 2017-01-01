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Özel SANKO Okullarında Sanata Yolculuk



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Özel SANKO Okulları öğrencilerinin 2016-2017 eğitim-öğretim yılındaki çalışmalarından oluşan ve Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezinde sergilenen "Görsel Sanatlar Sergisi" büyük ilgi gördü.

Özel SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, okul yöneticileri, veliler, öğretmenler ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sergide, Özel SANKO Okulları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin farklı tekniklerle yaptıkları resim çalışmaları, ortaokul Mozaik ve Takı Kulübü öğrencilerinin oluşturduğu mozaik eserlerin yanı sıra takılar, keçeden maskotlar, kitap ayraçları, üç boyutlu tasarım çalışmaları, lise öğrencilerinin tuval çalışmaları ve kil çalışmaları, atık materyallerden oluşan çalışmalar ve alçı çalışmalar yer aldı.

Farkındalığın ve el emeğinin ürünü olan sergi, Özel SANKO Okullarının, akademik başarının yanı sıra öğrenci yeteneğinin doğru tespiti ile öğrencinin sanatsal gelişimine de büyük önem verdiğini bir kez daha gösterdi.

(SD-Y)



16.05.2017 10:41:02 TSI

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