Yüzmede Türkiye Başarısı
- Sanko Okulları Yüzücüsü Beril Öztürk Türkiye birincisi oldu
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GAZİANTEP (İHA) - Özel SANKO Okulları öğrencisi Beril Öztürk, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen "11-12 Yaş Yüzme Gelişim Projesi"nde100 metre Kurbağalama Stilde A4 barajını geçme derecesiyle Türkiye Birincisi oldu.
A1, A2, A3 ve A4 barajlarının bulunduğu yarışta Özel SANKO Okulları öğrencisi Melisa Özkılıç A2 Barajını geçerek gümüş madalya kazandı, Beril Öztürk ise 100 metre Kurbağalama Stilde A4 barajını geçme derecesiyle Türkiye birinciliğine kulaç attı.
Özel SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, öğrencileri Melisa Özkılıç veBeril Öztürk'ü kutlayarak başarılarının devamını diledi.
(SD-Y)
16.05.2017 10:41:37 TSI
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