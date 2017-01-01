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Kitap Fuarı kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor



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KOCAELİ (İHA) - Açıldığı günden beri her geçen gün ziyaretçi sayısını arttıran 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın, önceki yılın 705 bin kişilik ziyaretçi rekorunu kırması bekleniyor.

9. Kocaeli Kitap Fuarı, ilk üç gününden itibaren kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geçen yıl 705 bin kişinin ziyaret ettiği geride kalan 8 yılda 3 milyon 150 bin kitapseveri ağırlayan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

465 yayınevi, 600'ün üzerinde söyleşi ve etkinlikle Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı, sadece Kocaeli'den değil il dışından gelenlerinden hücumuna uğruyor. Daha kapılar açılmadan uzun kuyruklar oluşturan kitapseverler, saat 10.30'dan itibaren kapıların açılmasıyla saat 21.00'e kadar tün fuarı tek tek dolaşıyor.

Türlkiye'nin önde gelen yazar, siyasetçi, tarihçi ve gazetecilerinin söyleşilere katıldığı 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda sahaflar ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın açtığı stantlar da yoğun ilgi görüyor. Bu yıl çocuklarını KO-MEK'in açtığı oyun alanında usta öğreticilere emanet edip, gönül rahatlığıyla Kitap Fuarı'nı dolaşan anne-babalar, tüm stantları inceleme imkanı da buluyor.

9. Kocaeli Kitap Fuarı'na vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ring seferler oluşturuldu. İzmit merkez, Gebze ve KOÜ Umuttepe Kampüsü'nden fuar alanına gün boyu ring seferleri düzenleniyor. Çevre illerden kendi araçlarıyla fuara gelen kitap dostları da, çok geniş bir alanda oluşturulan otoparka araçlarını rahatlıkla bırakabiliyor.

(GY-Y)



16.05.2017 10:41:43 TSI

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