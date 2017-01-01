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Sanayi Mahallesi'ndeki çadırlar kaldırıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Sanayi Mahallesi'nde görüntü kirliliği oluşturan çadırlar kaldırdı.

Zabıta yetkilileri vatandaşların Sanayi Mahallesi'nde konar-göçer şekilde yaşayan şahısların atıklarını çevreye atarak çevre kirliliği oluşturdukları şikayeti üzerine harekete geçti. Çevre kirliliğinin yaşandığı yere giderek çalışma başlatan Zabıta ekipleri, geniş güvenlik önlemleri altında bölgede bulunan 55 çadırı kaldırdılar. Vatandaşlar, çadırların kaldırılmasını sağlayan İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ederek, "Daha önceden de bu çadırlar buradan kaldırıldı. Fakat bir süre sonra yine gelip çadır kuruyorlar. Bu konuya kesin bir çözüm bulunmalı" dediler.

(İG-GY-Y)



16.05.2017 10:43:18 TSI

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