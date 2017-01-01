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Merve Özbey Adanalı eczacıları eğlendirdi



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ADANA (İHA) - Adana Eczacı Odası (ADEO), ünlü popçu Merve Özbey'in sahne aldığı 'Eczacılık Balosu'nda mesleğinde 30 yılını dolduran eczacılara plaket verdi.

Eczacılık Balosu'nun açılış konuşmasını yapan Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Ecz. Ersun Özkan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü sosyal, kültürel ve mesleki bir dizi etkinliklerle kutladık. Meslektaşlarımız ile bir araya geldik. İyi de oldu. Bizler kökleri yüzyıllara dayanan bir mesleğin mensuplarıyız. Sağlığın bireysel ve toplumsal tam bir iyilik hali olduğu bilinciyle hizmet vermekteyiz. Yaşamın her alanına dokunarak ülkemize ve insanlarımızın sağlığına değer katıyoruz. Katmaya devam edeceğiz. Bu yolda mesleğimizde 30 yılını dolduran eczacılarımıza plaketlerini vereceğiz. Bu anlamda ilaç hekim reçetesiyle eczacı kontrolü ve danışmanlığında eczaneden alınır sözümü yenileyerek tüm meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Ecz. Güliz Akan, Ecz. Ata Akan, Ecz. Nebahat Acaban, Hale Özgüven, Hatice Önder, Ecz. Yücel Biricik, Ecz. Mustafa Çalışkan ve Ecz. Sonay Köprücü'ye 30 yıl plaketlerinin verilmesinin ardından pop sanatçısı Merve Özbey sahne aldı.

Şarkıcı Merve Özbey kendine özgü yorumuyla Türk Pop, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Karadeniz türkülerinden oluşan dönemin sevilen parçaları seslendirerek eczacılara eğlenceli gece yaşattı.

Baloya, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener, Eczacılık ve Tıbbı Cihaz Müdürü Ecz. Yüksel Coşkun, Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ile eczacı ve aileleri katıldı.

(ELF-Y)



16.05.2017 10:43:32 TSI

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