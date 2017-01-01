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Hakkarili minik güreşçi Türkiye ikincisi oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 10:43
Hakkarili minik güreşçi Türkiye ikincisi oldu
Hakkarili minik güreşçi Türkiye ikincisi oldu

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkarili güreşçi 13 yaşındaki Şervan Çınar, 400 sporcu arasında Türkiye ikincisi oldu.
Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren güreş takımı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine Hakkari'nin gururu oldu. 13-15 Mayıs 2017'de Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Minik Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonası, 40 ilden 400 sporcunun katılımı ile Antalya'nın Kemer ilçesinde yapıldı. Türkiye şampiyonasında Hakkari'yi temsil eden 13 yaşındaki Şervan Çınar, 26 kiloda minik erkeklerde dereceye girerek Türkiye ikincisi oldu.
Antrenör Remzi Atan, 13-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Minik Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonasında 26 kiloda Şervan Çınar'ın Türkiye ikincisi olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve Güreş İl Temsilcisi Sefer Özatak'a teşekkür etti.
(FT-MSA-Y)

16.05.2017 10:43:37 TSI
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