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3.Ulusal Resim Yarışması sonuçlandı

16 Mayıs 2017 Salı, 10:45
3.Ulusal Resim Yarışması sonuçlandı
3.Ulusal Resim Yarışması sonuçlandı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen 3.Ulusal Resim Yarışması sonuçlandı. İki kategoride başvuru alınan "Milli Birlik ve Kardeşlik" konulu yarışmaya 60 İl'den toplam 413 eser katıldı.
Türkiye'deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenen ve "Hep Birlikte Büyük Türkiye" sloganıyla başlatılan yarışmada, Ortaokul Kategorisinde Adana'dan; Lise Kategorisinden ise Balıkesir'den gönderilen eser birinciliğe layık görüldü. Yarışmaya gönderilen tüm eserlerde de 15 Temmuz'da ki hain darbe girişimine karşı Türk Milletinin şanlı direnişinin işlendiği görüldü. 3.Ulusal Resim Yarışması Lise Kategorisinde; Balıkesir'den Batuhan Çetin birinci, Trabzon'dan Ayşe Keleş ikinci, Erzincan'dan Hazel Arıtaş ise üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde de; Adana'dan Buket Cengiz birinci, Ankara'dan Nazar Öztürk ikinci, Konya'dan Vera Aksoy da üçüncü oldu.
Ödüller
Ortaokul öğrencileri için birincilik ödülü bin 500 TL olarak belirlenirken, ikincilik ödülü bin TL ve üçüncülük ödülü 500 TL olarak belirlendi. 3 adet mansiyonun her biri için de 250 TL ödül verilecek. Lise öğrencileri için de birincilik ödülü 2 bin TL, ikincilik ödülü bin 500 TL, üçüncülük ödülü bin TL ve 3 adet mansiyonun her biri için 250 TL ödül verilecek. İlki "Engel Siz Misiniz?" konusunda gerçekleştirilen Ulusal Resim Yarışmasının ikincisi de geçtiğimiz yıl "Çizgilerle Merhamet" konusunda düzenlenmişti.
Öte yandan, 3. Ulusal Resim Yarışması ödüllerinin önümüzdeki günlerde açıklanacak bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği bildirildi.
(BT-SD-Y)

16.05.2017 10:45:09 TSI
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