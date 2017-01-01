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Sanat Tarihi öğrencilerinin mezuniyet sevinci



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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde 60 öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı.

Düzenlenen mezuniyet töreninin açılışında konuşan Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhittin Kapanşahin mezun olan öğrencileri tebrik ederek, "Gözbebeği evlatlarınızı 4 yıl önce bizlere emanet ettiniz. Saygıdeğer hocalarımız bu emanetleri kendi evlatları gibi gördüler, onlara her türlü eğitimi vermekten hiçbir zaman kaçmadılar. Onlar da hocalarına layık birer öğrenci olmak için gayret gösterdiler. Sonuçta 4 yıl su gibi akıp geçti. Bugün mezun olma mutluluğuna ulaştılar. Görüldüğü üzere zaman su gibi akıp geçiyor. Devlet, hepimize kendi imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmemiz için imkanlar sunuyor. Bizler gibi bu arkadaşlarımız da devletin okullarında, devletin imkanlarından istifade ederek tamamladılar. Bundan sonra bu arkadaşlarımız inşallah hem vatanlarına ve milletlerine faydalı birer birey, hem de sizlerin göğsünüzü kabartacak birer evlat olma yolunda yol alacaklar" diye konuştu. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kapanşahin ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerim Türkmen tarafından diplomaları ve plaketleri takdim edildi.

Mezuniyet töreninde 60 öğrenci kep atarak mezun olma sevincini yaşadı.

(TB-SK)



16.05.2017 10:43:20 TSI

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