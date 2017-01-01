YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İpekyolu Belediyesinden müzik dinletisi

İpekyolu Belediyesinden müzik dinletisi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi ve Van Türk Musiki Derneği tarafından 'Gençlerle sanat musikisi' etkinliği düzenlendi.

Merkez İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda gerçekleşen müzik dinletisine AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Naif Şabu, İpekyolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Mesut Arslan, Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürü Süleyman Yavuzer ile çok sayıda sanatsever katıldı. Burada bir konuşma yapan İpekyolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Mesut Arslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün sanatsal ve kültürel alanda başlattığı etkinliklerin büyük takdir topladığını ve bu tür faaliyetlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Dilşan Aslan şefliğinde birbirinden güzel Türk Sanat Müziği parçalarını seslendiren Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan 'Gençlik Korusu', dinleyicilere güzel bir gece yaşattı.

(ATL-MSA-Y)



16.05.2017 10:46:33 TSI

NNNN

