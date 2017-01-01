ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İpekyolu Belediyesinden müzik dinletisi

16 Mayıs 2017 Salı, 10:46
İpekyolu Belediyesinden müzik dinletisi
İpekyolu Belediyesinden müzik dinletisi

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi ve Van Türk Musiki Derneği tarafından 'Gençlerle sanat musikisi' etkinliği düzenlendi.
Merkez İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda gerçekleşen müzik dinletisine AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Naif Şabu, İpekyolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Mesut Arslan, Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürü Süleyman Yavuzer ile çok sayıda sanatsever katıldı. Burada bir konuşma yapan İpekyolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Mesut Arslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün sanatsal ve kültürel alanda başlattığı etkinliklerin büyük takdir topladığını ve bu tür faaliyetlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.
Dilşan Aslan şefliğinde birbirinden güzel Türk Sanat Müziği parçalarını seslendiren Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan 'Gençlik Korusu', dinleyicilere güzel bir gece yaşattı.
(ATL-MSA-Y)

16.05.2017 10:46:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erciş MYO'da mezuniyet töreni
YEREL

ERCİŞ MYO'DA MEZUNİYET TÖRENİ
YYÜ'de mezuniyet coşkusu
YEREL

YYÜ'DE MEZUNİYET COŞKUSU
Van'da proje eğitimi
YEREL

VAN'DA PROJE EĞİTİMİ
Van'da bölgesel ralli heyecanı
YEREL

VAN'DA BÖLGESEL RALLİ HEYECANI
YYÜ'de mezuniyet töreni
YEREL

YYÜ'DE MEZUNİYET TÖRENİ
Engelli ailelerinden sergi
YEREL

ENGELLİ AİLELERİNDEN SERGİ
Şairler, öğrencilerle buluştu
YEREL

ŞAİRLER, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Özel eğitimli öğrenciler kahvaltıda buluştu
YEREL

ÖZEL EĞİTİMLİ ÖĞRENCİLER KAHVALTIDA BULUŞTU
Van'da çocuklar yararına çay partisi
YEREL

VAN'DA ÇOCUKLAR YARARINA ÇAY PARTİSİ
VASKİ doğal içme suyu kaynaklarını koruma altına alıyor
YEREL

VASKİ DOĞAL İÇME SUYU KAYNAKLARINI KORUMA ALTINA ALIYOR
Kaymakam Bayır'dan minik Yusuf'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM BAYIR'DAN MİNİK YUSUF'A ZİYARET
Genç nesil göç edince işler imece usulüyle yapılıyor
YEREL

GENÇ NESİL GÖÇ EDİNCE İŞLER İMECE USULÜYLE YAPILIYOR
Çaldıran'da park yapımı
YEREL

ÇALDIRAN'DA PARK YAPIMI
Van'da Anneler Günü etkinliği
YEREL

VAN'DA ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Zabıtadan güzellik salonları denetimi
YEREL

ZABITADAN GÜZELLİK SALONLARI DENETİMİ
Saray'da 3 bin çam fidanı dikildi
YEREL

SARAY'DA 3 BİN ÇAM FİDANI DİKİLDİ
Kredi Yurtlar Kurumundan engelliler öğrencilere ziyaret
YEREL

KREDİ YURTLAR KURUMUNDAN ENGELLİLER ÖĞRENCİLERE ZİYARET
Başkale'de ahır denetimi
YEREL

BAŞKALE'DE AHIR DENETİMİ
Başkale'de 3 ton kaçak çay ele geçirildi
YEREL

BAŞKALE'DE 3 TON KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRİLDİ
Kar kalınlığı 4 metre!
YEREL

KAR KALINLIĞI 4 METRE!
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutsuz illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN 'MUTSUZ' İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik gizemli dev yaratık panik yarattı
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını