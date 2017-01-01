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Emet Müftülüğünden kitap şenliği

16 Mayıs 2017 Salı, 10:48
Emet Müftülüğünden kitap şenliği
Emet Müftülüğünden kitap şenliği

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Emet İlçe Müftülüğü tarafından Tahtalı Mesire alanında kurulan stantta kitap satışı gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının tanıtımı ve satışının yapıldığı Yenice Köyü Tahtalı Mesire alanındaki kitap standına halk yoğun ilgi gösterdi.
Halka güvenilir kaynaktan doğru bilgi aktarma düşüncesiyle kitap satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen İlçe Müftüsü İsmail Temur," Düzenlediğimiz Kitap Şenliği ile her yaş gurubuna ve eğitim seviyesine hitap edebilen Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından 300 çeşit kitaptan halkımızın istifade edebilmesi için böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik ve halımızın ilgisinden çok mutlu olduk. Kültürel aktivitelerimize farklılıklara devam ederek, halkımızın doğru bilgiye güvenilir kaynaktan kolayca ulaşmasını sağlamaya özen göstereceğiz. Halkımızın ilgisine teşekkür ederim" dedi.(EFE)

16.05.2017 10:48:30 TSI
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