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Anne babalar kitaba, çocukları oyun odasına



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın ziyaretçisi olan anne babalar, fuar içinde oluşturulan çocuk oyun odası sayesinde rahatça kitapları inceleme fırsatı buluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Fuar Merkezi'nde 9. kez açtığı Kocaeli Kitap Fuarı'na bir ilk daha eklendi. Fuara gelen anne babalar rahat gezip kitap baksın, çocukları da sıkılmasın diye 260 metrekarelik dev bir alana çocuk oyun odası kuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin meslek ve sanata eğitimi kursları olan KO-MEK'in Çocuk Gelişimi Branşı usta öğreticilerinin hizmet verdiği çocuk oyun alanında 3 ile 6 yaş aralığındaki çocuklar misafir ediliyor. Her çocuk 1,5 saat boyunca eğlenceli aktiviteler ve oyunlara katılıyor. Oyun odasının doluluğu 1,5 saatte 100 ile 150 çocuk arasında değişiyor. Oyun odası sayesinde anne babalar gönül rahatlığıyla stantları gezerken çocukları da hem eğleniyor, hem de henüz okuma yazma dahi öğrenmeden kitaba ısındırılıyor.

(GY-Y)



16.05.2017 10:50:06 TSI

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