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Din görevlilerine kiraz sineği ile mücadele anlatıldı



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, kiraz sineğiyle mücadele konusunda bilgilendirildi.

Din görevlilerini bilgilendirilmesindeki amacın Pazarlar ilçesindeki 16 Cami personeli bilgilendirilerek kiraz sineği mücadelesi hakkında hutbelerde ve sohbetlerde bilgilendirme yapması amaçlandığı belirtildi.

Pazarlar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ayşe Seda Akyol, "İlçemizde tarımsal üretim ve kiraz yetiştiriciliği açısından büyük önem arz eden kiraz sineği zararlısının popülasyon yoğunluğunun kontrol altında tutulması ve oluşturacağı verim kayıpları ile kalite düşüşünün önlenerek üreticilerimizin ekonomik kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla zirai mücadelenin başlanması gerekmektedir. Kiraz sineğinin larvaları meyvelerin etli kısmında beslenerek meyvelerin bozulmasına ve zamanından önce dökülmesine neden olduğu gibi hasat edilen kurtlu meyvelerin pazar değeri düşer. Bu zararlı ile mücadelede meyvelere ben düştüğü zaman ilaçlama yapılmalıdır. İlçemiz genelinde 'kiraz sineği' yani kiraz iç kurdu olarak bilinen zararlının mücadele zamanı gelmiştir. Ben düşme dönemine giren kiraz bahçelerinde geç kalınmadan mücadeleye başlanması, oluşması muhtemel kayıpları önleyecektir. Mücadelede kullanılacak olan Bitki Koruma Ürünlerinin reçetesiz alınıp satılması yasak olduğundan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yazılacak olan reçete ile alınması ve tekniğine uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Söz konusu ilaçlamalarda ilaçlar mutlaka önerilen dozlarda kullanılmalı ve ilgili ilaçlama talimatlarına riayet edilmelidir. Pestisit zehirlenmelerinin yaşanmaması amacıyla ilaçlama esnasında yeme içme yasağına, ayrıca maske, tulum ve gözlük türü koruyucu malzeme kullanılmasına dikkat edilmelidir" dedi.(MB-EFE)



16.05.2017 10:50:42 TSI

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