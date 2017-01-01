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ASP'de "Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi" plaket töreni düzenlendi



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ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde düzenlenen "Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi' plaket töreni yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törene Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürü Cemil İlbaş, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal, ASP İl Müdür Yardımcıları Harun Akpınar, Tamer Ekinci, İsmet Erdal, ASP İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşların yöneticileri, Valilik Proje Koordinatörü İlhami Atasever ve kurum personeli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan "Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi" Koordinatörü Süleyman Tanas, projenin 30 Mart 2016 yılında başladığını anımsatarak, projede emeği geçen eğitim ekibi ve SODES personeline teşekkür etti.

İlçelerde ailelere yönelik eğitim verildiğini belirten Tanas, "Proje kapsamında Çat, Aşkale, Tekman, Karaçoban, Hınıs, Köprüköy, Yağan Beldesi, Şenkaya ve Karayazı'da yaklaşık 4 bin kişiye eğitimler verilmiştir. Projemize her türlü desteği veren İl Müdürümüz Sayın Cemil İlbaş'a kıymetli bilgileriyle bizi yalnız bırakmayan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Sayın Derya Öcal'a, eğitim ekibimize, projenin uygulamasında ve işleyişinde her türlü desteği sağlayan proje koordinasyon merkezi birim sorumlusu Sayın İlhami Atasever ve ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, burada yaptığı konuşmada başarılı çalışmalarda ekip ruhunun önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurumun bundan sonrada farklı projeleri hayata geçireceğini belirten İlbaş, "Kurumumuz bundan sonraki süreçte yeni projeleri hayata geçirecek. İş disiplini, etkili iletişim ve ekip ruhu çalışma hayatında başarı getiriyor. Aile eğitimine büyük önem veriyoruz. Eğitim anlamında destekler, projeler, eğitimlerin taşra teşkilatına kadar ulaşılması ve bu alandaki eğitimlerin uzman arkadaşlarımızın anlatması, toplum gelişmesi açısından son derece önemli. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından projenin eğitim ekibinde yer alan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Derya Öcal,'a, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürümüz Şeyma Kılınç'a, Kadın Konuk evi Müdürü Şükran Gökdaş'a, Nenehatun Çocuk Yuvası Müdür Yardımcısı Aynur Gülümser'e, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Nesrin Yeşilyurt'a, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Şükran Kara'ya, Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şube Başkanı ve ASP Basın Sorumlusu Gamze İspirli'ye ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Çocuk Gelişimcisi Dilara Büşra Alpteki'ne, ARGE personeli Fatih Akgül'e ve Proje Koordinatörü Süleyman Tanas'a plaket verildi.

(ERZ-Y)



16.05.2017 10:51:00 TSI

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