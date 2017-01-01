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Malazgirt'te Anneler Günü etkinliği



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Anneler Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Uğurlu, Malazgirt Garnizon Komutanı Üsteğmen Erhan Kaya Sümer, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Kaymakamı Soner Kırlı'nın eşi Sevil Kırlı, annelerin çok özel ve çok kutsal olduğunu ifade etti. Sevil Kırlı, "Ben iki çocuk annesi biri olarak anneliğin ne kadar kutsal olduğunu bizzat yaşararak öğrendim. Uykusuz geceler ve sadece çocuk kanallarının açık olduğu televizyonlar, fakat bunun yayında Anneler Gününde boynunuza sarılan ve size bahçeden kopardığı çiçekleri veren, siz hastalandığınız zaman 'anne ben sensiz ne yaparım' diyen afacanlar. Annelik kutsal, özel ve güzeldir. Şehit Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız da bir anne. Eşi gözü önünde şehit edilen bir anne. Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk benim canım arkadaşım da bir anne. Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere şehit eşlerinin Anneler Gününü kutluyorum. Ayrıca kendi annem ve tüm annelerin de gününü kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak, şarkılar seslendirildi. 'Anneler Yarışıyor' programından sonra Anneler Gününe yönelik düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı tarafından Malazgirt ilçesinde şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız başta olmak üzere Malazgirtli şehitler adına aile bireylerine plaket takdim etti. Yapılan çekilişle annelere çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi.

(VE-MSA-Y)



16.05.2017 10:51:20 TSI

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