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Basketbolun efsaneleri 19 Mayıs için buluşuyor

16 Mayıs 2017 Salı, 10:53
Basketbolun efsaneleri 19 Mayıs için buluşuyor
Basketbolun efsaneleri 19 Mayıs için buluşuyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'da basketbola damga vurmuş isimleri aynı sahada buluşturuyor. Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek Potanın Dostları Basketbol Şenliği 18 Mayıs Perşembe saat 18.00'de Çağlayan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Antalya'da basketbol efsaneleri Muratpaşa Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında yıllar sonra yeniden sahaya çıkacak. Geçen yıl Aydın Örs'ün onur konuğu olduğu Potanın Dostları Basketbol Şenliği'nin 2'ncisi, Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Ücretsiz izlenebilecek karşılaşma, saat 18.00'de Çağlayan Spor Salonu'nda hava atışıyla başlayacak ve Mehmet Cankalp, Feyyaz Yıldırım, Hakan Kok, Yahya Yıldırım, Mehmet Bitim, Kemal Bitim, Mustafa Nalbantoğlu, İlhan Kahyaoğlu, Güray Kanan, Erdal Bıyıkoğlu, Tevfik Çalışkaner gibi Antalya'da basketbolun efsane isimleri yıllar sonra aynı parkede boy gösterecek.

Spor dolu bir hafta
Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs'ta 2'nci Potanın Dostları Basketbol Şenliği'nin yanı sıra bisikletten badmintona çeşitli spor branşlarında da etkinlikler düzenleyecek.
Kent Konseyi'yle birlikte düzenlenecek 7'den 77'ye Bisiklet Turu, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da Atatürk Parkı'ndan başlayacak tur Muratpaşa Kent Meydanı'nda sona erecek.
Uğur Mumcu Stadı'nda hafta başı başlayan 2'nci Geleneksel Muratpaşa Belediyesi Genç Yetenekler Futbol Turnuvası ise 28 Mayıs Pazar sona erecek.
'Samsundan Doğdu Güneş' adıyla Oyak Spor Tesisleri'nde düzenlenen tenis turnuvasında dereceye giren sporculara 21 Mayıs Pazar düzenlenecek törenle madalyaları verilecek.
Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen squash turnuvasında da birinciler Pazar günü yapılacak son karşılaşmalarla belirlenecek. 'Atam İzindeyiz' adıyla düzenlenen badminton turnuvası ise hafta boyunca Muratpaşa Belediyesi Dilşat Refizade İlköğretim Okulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
(SÇ-SÇ-Y)

16.05.2017 10:53:09 TSI
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