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Engelli çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Engelliler Haftası' nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün koordinesinde Adıyaman'daki Özel Eğitim Okullarının düzenlediği etkinlikte engelli öğrenciler ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Her yıl Engelliler Haftası'nda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğlence programı bu yıl Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Engellilerin aileleriyle birlikte katıldığı programa engellilere yönelik eğitim veren özel okul ve rehabilitasyon merkezleri de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Gör-Bir Başkanı Hikmet Yüksel, Braille Alfabesi ile yaptığı konuşmada 10-16 Mayıs'ın ülkemizde ve dünyada engelliler için farkındalık haftası olduğunu dile getirerek, "Dünyada yaklaşık 1 milyar, ülkemizde ise 9,5 milyon engelli vatandaş toplumsal yaşamda yer almaktadır. Ülkelerin gelişmişliği engelli vatandaşlarına verdiği değerlerle ölçülür" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Vali Abdullah Erin ise, "Engellilerimizin bizden hiçbir farkı yoktur. O kardeşlerimizi daha çok önemsememiz ve toplumsal hayata daha çok entegre etmemiz gerekmektedir. Türkiye'de bedensel ve zihinsel engelli kardeşlerimizin topluma uyumlaştırılması konusunda son 15 yıl içerisinde büyük mesafelerin aldığını memnuniyetle görüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşların engelli vatandaşlarımıza karşı gösterdiği hassasiyetin önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Engelli kardeşlerimizin kendi kendine yeter hale gelebilmesini sağlamaya dönük ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, AK Parti Hükümetlerimizin hayata geçirdiği düzenlemeyle 2012 tarihinden bu yana kamuda 30 binin üzerinde engelli kardeşimiz istihdam edildi. Bunun daha da artırılması gerekiyor. Engelli kardeşlerimizin ailesinin üzerinde yarattığı o ağır sorumluluğu hem devlet olarak hem de toplum olarak daha çok paylaşmamız gerekiyor. Bizler aslında bedensel ve zihinsel engelli ve çeşitli sebeplerle topluma entegrasyonda sorun yaşayan vatandaşlarımızın yardımına her vesile ile koşan bir milletin çocuklarıyız. Bu vesile ile tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası'nı kutluyor, karşılaştıkları engellerin süratle ortadan kaldırılmasında en büyük destekçileri olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor, aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmelerini diliyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının bitirilmesiyle başlayan eğlence programında, 80. Yıl Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Mehter gösterisi sundu. Profesyonellere taş çıkartan mehteran gösterisi davetlilerden büyük alkış aldı. Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında özel eğitim okulları öğrencileri tarafından sahnelenen oyun ve diğer gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Salonda en çok alkış alan gösterilerden biri de Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi Öğrencisi ve ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in hayranı Kerem Öztürk'ün yaptığı playback gösterisi oldu. Pala Remzi şarkısını söyleyerek İbrahim Tatlıses'in taklidini yapan Kerem'in yaptığı gösteriye engelli öğrenciler ve salonda bulunan davetliler zaman zaman eşlik ederek ritim tuttu.

Programda ayrıca, Filiz Erzengin isimli bir anne otistik oğluna yazdığı şiiri okudu. Erzengin, oğluna yazdığı şiiri okuduğu esnada salonda duygulu anlar yaşandı.

Engelliler Haftası programı, Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi Öğrencisi Zeliha Bozkurt'un canlı olarak söylediği birbirinden güzel şarkılarla sona erdi.

Programa Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Defterdar Orhan Mutluay, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Musa Şimşek, Adıyaman'daki Özel Eğitim Okullarının öğrencileri ve aileleri katıldı.

(AHM)



16.05.2017 10:54:49 TSI

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