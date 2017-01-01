ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti

16 Mayıs 2017 Salı, 10:55
Hayrat İnsani Yardım Derneği, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti
Hayrat İnsani Yardım Derneği, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin Tavşanlı Temsilciliği, ilçedeki tüm İmam Hatip ortaokullarına Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Toplam bin adet Kur'an-ı Kerim hediyesi Tavşanlılı hayırseverlerin destekleriyle öğrencilere ulaştığı belirtildi.
Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Hayrat Vakfı Tavşanlı Temsilcisi Ercümend Yıldırım, Enderun Eğitim Kültür Derneği Başkanı Enver Sarı ve dernek yöneticilerinin de katıldığı bir programla ilçe merkezindeki okullar ziyaret edilerek hediyeler takdim edildi.
Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Hayrat Vakfı ve Enderun Derneği temsilcilerine en güzel hediye olan Kur'an-ı Kerimler için teşekkür etti. Eğitim-öğretimin öneminden bahsettiği konuşmasında, hem değerlerimize sahip çıkmamız, hem de zamanın gerektirdiği bilim ve fenle meşgul olarak muasır medeniyet seviyesini yakalayabileceğimizi ifade etti. Ayrıca öğrencilerin de duygu ve düşüncelerini ifade etmesine imkan tanıdı.
Hayrat Vakfı temsilcisi Ercümend Yıldırım da, kampanyasının öneminden bahsetti. Yıldırım, Afrika'da Kur'an öğrenmek isteyen, hafız olmak isteyen Müslümanların bunun için Kur'an bulamayıp, tahta üzerine yazarak öğrendiklerini, tahtayı yıkayıp temizledikten sonra yeni bir ayeti yazarak öğrendiklerini, bu durumun çok ciddi bir ihtiyacı gösterdiğini ifade etti. (Tİ-EFE)

16.05.2017 10:55:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Din görevlilerine kiraz sineği ile mücadele anlatıldı
YEREL

DİN GÖREVLİLERİNE KİRAZ SİNEĞİ İLE MÜCADELE ANLATILDI
Simav Fen Lisesinden 20 TUBİTAK projesi
YEREL

SİMAV FEN LİSESİNDEN 20 TUBİTAK PROJESİ
Emet Müftülüğünden kitap şenliği
YEREL

EMET MÜFTÜLÜĞÜNDEN KİTAP ŞENLİĞİ
Kütahya'da 'en anlamlı' yarışma
YEREL

KÜTAHYA'DA 'EN ANLAMLI' YARIŞMA
Bahtiyar Ersoy, sürekli basın kartı sahibi oldu
YEREL

BAHTİYAR ERSOY, SÜREKLİ BASIN KARTI SAHİBİ OLDU
Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KÜTAHYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Dereköy Ortaokulunda annelere kahvaltı ikramı
YEREL

DEREKÖY ORTAOKULUNDA ANNELERE KAHVALTI İKRAMI
Ressam Nurhan Gezen'den sergi
YEREL

RESSAM NURHAN GEZEN'DEN SERGİ
'Her yerde satranç' projesi
YEREL

'HER YERDE SATRANÇ' PROJESİ
Çerkesler Kiçir'de buluştu
YEREL

ÇERKESLER KİÇİR'DE BULUŞTU
Meyve bahçelerinde zirai mücadele
YEREL

MEYVE BAHÇELERİNDE ZİRAİ MÜCADELE
Hisarcık'ta tek kurşun atış yarışması
YEREL

HİSARCIK'TA TEK KURŞUN ATIŞ YARIŞMASI
Gediz'de 'sıra kimde' tiyatro oyunu
YEREL

GEDİZ'DE 'SIRA KİMDE' TİYATRO OYUNU
Kütahya, 'Zarif Çocuk Kitap Okuma Yarışması'na ev sahipliği yaptı
YEREL

KÜTAHYA, 'ZARİF ÇOCUK KİTAP OKUMA YARIŞMASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Göcenoluk'ta 'Sıla-i Rahim' Etkinliği
YEREL

GÖCENOLUK'TA 'SILA-İ RAHİM' ETKİNLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutsuz illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN 'MUTSUZ' İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik gizemli dev yaratık panik yarattı
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını