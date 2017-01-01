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Hayrat İnsani Yardım Derneği, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti



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Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin Tavşanlı Temsilciliği, ilçedeki tüm İmam Hatip ortaokullarına Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Toplam bin adet Kur'an-ı Kerim hediyesi Tavşanlılı hayırseverlerin destekleriyle öğrencilere ulaştığı belirtildi.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Hayrat Vakfı Tavşanlı Temsilcisi Ercümend Yıldırım, Enderun Eğitim Kültür Derneği Başkanı Enver Sarı ve dernek yöneticilerinin de katıldığı bir programla ilçe merkezindeki okullar ziyaret edilerek hediyeler takdim edildi.

Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Hayrat Vakfı ve Enderun Derneği temsilcilerine en güzel hediye olan Kur'an-ı Kerimler için teşekkür etti. Eğitim-öğretimin öneminden bahsettiği konuşmasında, hem değerlerimize sahip çıkmamız, hem de zamanın gerektirdiği bilim ve fenle meşgul olarak muasır medeniyet seviyesini yakalayabileceğimizi ifade etti. Ayrıca öğrencilerin de duygu ve düşüncelerini ifade etmesine imkan tanıdı.

Hayrat Vakfı temsilcisi Ercümend Yıldırım da, kampanyasının öneminden bahsetti. Yıldırım, Afrika'da Kur'an öğrenmek isteyen, hafız olmak isteyen Müslümanların bunun için Kur'an bulamayıp, tahta üzerine yazarak öğrendiklerini, tahtayı yıkayıp temizledikten sonra yeni bir ayeti yazarak öğrendiklerini, bu durumun çok ciddi bir ihtiyacı gösterdiğini ifade etti. (Tİ-EFE)



16.05.2017 10:55:56 TSI

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