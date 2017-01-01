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41 Genç İstanbul tarih turunda



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi'nin gençlere yönelik başlattığı 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi'ne katılan öğrenciler, İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret etti.

41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi 3. dönem katılımcı gençleri, belirlenen program dahilinde faaliyetlerine devam ediyor. Projeye katılan öğrenciler için eğitimler kapsamında İstanbul'a tarih ve kültür turu düzenlendi. Tur kapsamında ilk olarak Eyüp Sultan Cami ve türbesini ziyaret eden öğrencilerin sonraki durağı Edirnekapı Şehitliği oldu. Burada gençler Çanakkale şehitleri ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un kabrini ziyaret etti.

Gençler şehitlik ziyaretlerinin ardından Osmanlı'nın İstanbul'daki ilk camisi olan Fatih Camiini ziyaret etti. Tarih dolu bir gezi gerçekleştiren gençler son olarak Süleymaniye Külliyesi ve Mimar Sinan'ın kabrini ziyaret etti. Dolu dolu bir hafta sonu geçiren gençler gerçekleştirdikleri İstanbul tarihi gezisi sonrası Gebze'ye dönüş yaptı.

(GY-Y)



16.05.2017 11:04:10 TSI

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