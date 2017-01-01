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Ev hanımları el emeği ürünlerini sergiledi

16 Mayıs 2017 Salı, 11:05
Ev hanımları el emeği ürünlerini sergiledi
Ev hanımları el emeği ürünlerini sergiledi
- Oltu Halk Eğitimi Merkezi'nde karma yıl sonu sergisi beğeni topladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü çok güzel bir yılsonu sergisi gerçekleştirdi.
Kursiyerlerin el emeği göz nuru işlerinin görücüye sunulduğu sergiyi Oltu İlçe Kaymakamı Şenol Turan açtı. Okul Müdürleri ve diğer kurumların müdürlerinin de katıldığı sergi açılışının ardından sergi gezildi. Katılımcılar kursiyerlerin el emeği ürünlerini büyük bir hayranlıkla incelediler.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver, açılış programında yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi kurslarına katılımın gönüllülük esasına dayandığını belirterek, "Halk Eğitimi Merkezleri artık biçki-nakış kursları ile anılan yerler olmaktan çıkmıştır. Merkezlerimiz her yaşa, ilgiye ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimlerin verildiği hayat boyu öğrenme merkezlerine dönüşmüştür. Yaygın eğitim, toplumda sorumluluk yüklenmiş bireylerin ve toplumların çalışma gücünü artırmak, yaşam seviyeleri yükseltmek için yapılan planlı, programlı ve hayat boyu devam eden bir eğitimdir" dedi.
Oltu Kaymakamı Şenol Turan ise yaptığı açıklamada, "Oltu Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Halk Eğitim Müdürlüğümüzce ortak hareket ettiği çalışmanın ürünü olan sergimizi geziyoruz. Bilhassa dokuma konusunda ebru konusunda ve Oltu taşı konusunda ince zevkli ürünleri görme fırsatı bulduk. Çevere ilçelerimizdeki vatandaşları da sergimizi görmeleri için davet ediyorum. Kursiyerlerimiz gerçekten çok güzel ürünler çıkarmışlar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Usta öğretici Şaziye Üstün de, "Kullanmadığımız kumaşlarımız giyinmediğimiz elbiselerimizi değerlendiriyoruz. Çocuklara yönelik çanta etek gömlek önlük gibi şeyler dikiyoruz. Ev hanımları için çok güzel bir şekilde vakitlerini değerlendirmelerini sağladık. Hanımlara bir nebze terapi gibi oluyor evde bunalmaktan sıkılmaktan kurtardılar. Çok güzel kurs ortamlarımız var eskiyen eşyalardan çok güzel ürünler elde ediyoruz. Herkeste çok mutlu. Hanımlar için bir diğer faydamız ise kursta çok güzel arkadaşlık ortamları oluyor. Birbirlerinden yemek tarifleri de alıyorlar" diye konuştu.
Kursiyer Emriye Sağlam ise "Kırk yamadan yorgan ve yatak örtüsü yaptım, üç yıldır geliyorum çokta başarılıyım" dedi.
Diğer kursiyer Burcu Macit de "Üç yıldır Halkeğitimde kursiyer olarak devam ediyorum. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Dikiş nakış peçbörk kırk yama sim sarma, filografi bir sürü değişik şeylerle uğraşıyoruz. Ev hanımları için farklı bir uğraş oldu bir çok şey öğrendik" dedi.
Kursiyer Sümeyra Anakurt ise iki yıldır Halk Eğitim kurslarına devam ettiğini belirterek, "Gençlere yönelik çok güzel şeyler yapıyoruz. Düğün elbiseleri abiye elbiseleri evimizdeki kullanmadığımız kumaşları kullanarak çok güzel ürünler elde ettik. Bu kurslara gelmekten son derece mutluyum" dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver bu yıl içerisinde toplamda 61 değişik alanda 179 kurs açtıklarını ifade ederek, "1421'i kadın, 1380 'i erkek toplam 2801 kişiye eğitim verdik. Ayrıca Açık Öğretim Lisesi'nde 600, Açık Öğretim Ortaokulu'nda 250 öğrencimize hizmet veriyoruz" diye konuştu.
Sergiye Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Toprak,İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Manas, Ak Parti İlçe Başkanı Eftal Gülcü, MHP İlçe Başkanı Mehmet Coşkun, Esnaf Odası Başkanı Ömer Durgun, daire amirleri ve okul müdürlerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Sergiyi gezenler yapılan ürünlere hayran kaldılar.
Yaklaşık bin ürünün yer aldığı sergi üç gün süre ile açık kalacak.
(DMA-AT-Y)

16.05.2017 11:05:06 TSI
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