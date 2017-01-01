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Kahta'da Gençlik Haftası kutlandı

16 Mayıs 2017 Salı, 11:05
Kahta'da Gençlik Haftası kutlandı
Kahta'da Gençlik Haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Haftası Bayramı, sporcuların Atatürk Anıtına çelenk koyması ile başladı.
Kahta Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek konuşma yaptı.
Mustafa Çiçek konuşmasında, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatılan bağımsızlık hareketi tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve cesaretle tek yürek olarak giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırıldı. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmekte. Sevgili gençler, aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Müdür Çiçek, Gençlik ve Spor Haftası boyunca masa tenisi, dar, badminton, voleybol, basketbol, futbol ve atletizm gibi etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.
(HT-AHM)

16.05.2017 11:05:29 TSI
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