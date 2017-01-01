Zonguldak nüfusunun yüzde 14'ünü genç nüfus oluşturdu
Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı İstatistiklerle Gençlik istatistiğini açıkladı. Verilere göre Zonguldak nüfusunun yüzde 14'ünü genç nüfus oluşturdu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 989 bin 42 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,3'ünü oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51,2'sini genç erkek nüfus, %48,8'ini ise genç kadın nüfus oluşturdu. Zonguldak nüfusunun yüzde 14,0'ünü genç nüfus oluşturdu. Karabük nüfusunun yüzde 20,1'ini genç nüfus oluşturdu. Bartın nüfusunun yüzde 15,0'ini genç nüfus oluşturdu.
(OA-OA-Y)
16.05.2017 11:06:09 TSI
NNNN