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Zonguldak nüfusunun yüzde 14'ünü genç nüfus oluşturdu

16 Mayıs 2017 Salı, 11:06
Zonguldak nüfusunun yüzde 14'ünü genç nüfus oluşturdu

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı İstatistiklerle Gençlik istatistiğini açıkladı. Verilere göre Zonguldak nüfusunun yüzde 14'ünü genç nüfus oluşturdu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 989 bin 42 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,3'ünü oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51,2'sini genç erkek nüfus, %48,8'ini ise genç kadın nüfus oluşturdu. Zonguldak nüfusunun yüzde 14,0'ünü genç nüfus oluşturdu. Karabük nüfusunun yüzde 20,1'ini genç nüfus oluşturdu. Bartın nüfusunun yüzde 15,0'ini genç nüfus oluşturdu.
(OA-OA-Y)

16.05.2017 11:06:09 TSI
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