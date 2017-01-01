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Akademi Lise öğrencilerin yazdığı kitap tanıtıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Akademi Lise öğrencilerinin yazdığı kitap, Kocaeli Kitap Fuarı'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun katıldığı törenle tanıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkalığına bağlı olarak hizmet veren İzmit Akademi Lise öğrencileri tarafından kaleme alınan "Uzun Yolun Yolcuları" adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz ve Yazarlık Okulunda eğitim veren Fahri Tuna, Mehmet Şeker, Ayşe Sevim, Güray Süngü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İzmit Akademi Lise Yazarlık Okulu kitap tanıtım töreninde bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Hayat uzun bir maraton ve hep mücadele dolu. Mücadelede sahip olduğumuz medeniyetin ışığını parlatmak için bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Gençlerimizi ancak bu tür etkinliklerle yetiştiriyoruz. Ödül alan öğrencileri tebrik ediyor başarılar diliyorum" dedi.

Kitap tanıtım töreninin sonunda Akademi Lise Yazarlık Okulu Atölyesinden mezun olan öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal tarafından katılım belgesi verilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları hediye edildi.

(İG-GY-Y)



16.05.2017 11:06:22 TSI

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