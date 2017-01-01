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Turizm öğrencilerine 5 yıldızlı staj



(Fotoğraflı)



Salih Bakıcı

BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hacı Sevim Yıldız 4-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Antalya'da 5 yıldızlı otellerde staj yapacak.

Bacasız sanayi turizmin yeni yüzleri olacak 30 öğrenci, Sevim Yıldız 4-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serdar Bülent Yıldız ve veliler tarafından 4 ay staj yapacakları Antalya'nın Kemer ilçesine uğurlandı. Alan şefi İlker Güçücük nezaretinde Antalya'ya giden 10 ve 11. sınıf öğrencileri, 5 yıldızlı iki ayrı otelde staj yapacak. Müdür Yıldız, "Okulumuzda iki alanımız var. Biri yiyecek ve içecek hizmetleri, diğeri ise konaklama ve seyahat hizmetleri. Bu yıl 30 öğrencimizi Antalya'ya staja gönderiyoruz. Bu sene ikinci staj çalışmamız. 64 öğrencimiz staj yapacak. Bunlardan 30'u bu yıl Kemer'e gidiyor. 5 yıldızlı tatil köyünde staj yapacaklar. Bacasız sanayi olarak kabul edilen turizm sektörü için eğitim veriyoruz. İnegöl turizmine katkı sağlamak istiyoruz. STK'lardan da destek bekliyoruz" dedi.

(SB-MŞ)



16.05.2017 11:07:05 TSI

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