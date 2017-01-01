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İzmit'te bisiklet dağıtımları devam ediyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinin geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı bisiklet dağıtımları devam ediyor.

Alikahya'da bulunan Farabi Orta Okulu'nda 47, Solaklar Orta Okulu'nda 17 ve Bayraktar Orta Okulu'nda da 22 öğrenciye düzenlenen törenle bisikletleri teslim edildi. Bisiklet dağıtım törenlerine İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile muhtarlar katıldı. Öğrencilere bisikletlerini teslim edip, kasksız bisiklet kullanmamalarını isteyen İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut, "İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, çocukları çok seviyor. Onlar için projeler hazırlatıyor. Bisiklet projesi de bunlardan biridir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok kişiye aynı anda bisiklet verilmemiştir. Her yıl 5 bin öğrenciye verdiğimiz proje Türkiye'ye örnek oldu. Artık yurdun bir çok yerinde çocuklarımıza bisiklet dağıtılıyor. Bisiklet sağlık, demek, mutluluk demektir. Bisiklet kullananların mutlu olduğun bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Fırsat buldukça bisiklet kullanalım" dedi.

Başkan Vekili Bulut, Farabi Orta Okulu'nda Aslıhan Efe isimli engelli bir öğrenciye tablet hediye etti. Aslıhan ve annesi Nurcan Efe, Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut'a teşekkür ettiler.

(İG-GY-Y)



16.05.2017 11:07:05 TSI

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