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Kur'an- ı Kerim'i güzel okuma yarışması gerçekleşti



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün organize ettiği 'Liseli Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kızlar ve Erkekler kategorisi olarak düzenlenen yarışmada öğrencilerin performansı göz doldurdu.

Tavşanlı ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Orhan'ın da bulunduğu yarışmada, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Yusuf Şener'in başkanlığında oluşturulan Seçici Kurul Üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda öğrencilerin aldığı dereceler şu şekilde oldu,

Kız Öğrenciler Kategorisinde birinci Tavşanlı Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Gülmez, ikinci Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencisi Şeyda Büşra Şen, üçüncü Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Baş.

Erkek Öğrenciler Kategorisinde ise birinci Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencisi İbrahim Ağlan, ikinci Domaniç Şehit Ömer Halis Demir Anadolu Lisesi öğrencisi Resul Kuzu, üçüncü Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Enver Kaynar oldu. (Tİ - EFE)



16.05.2017 11:08:13 TSI

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