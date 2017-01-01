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Başkan Şahiner'den şehit ailesine jest



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 1999 yılında Siirt'te şehit düşen Lokman Tıknazoğlu'nun mezarını yaptırdı.

Görev yaptığı Siirt'te 1999 yılında şehit olan Piyade Er Lokman Tıknazoğlu'nun Sarıkaya Köyü'nde bulunan mezarını şehidin abisi İbrahim Tıknazoğlu'nun talebi üzerine Sungurlu Belediye Başkanı tarafından yaptırıldı.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Vatanı canları ve kanları pahasıyla koruyan şehitler için yapılanların az olduğunu belirterek, şehidimizin mezarını yaptırmak bizlerin görevidir. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onların hakkını ödeyemeyiz dedi.

(SŞ-BÖ)



16.05.2017 11:09:04 TSI

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