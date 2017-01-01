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Vali Azizoğlu'ndan engelliler haftası mesajı



ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Engelliler Hatası ve Engelliler günü dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı.

Birleşmiş Milletlerin üyesi olan tüm ülkelerde her yıl, 10-16 Mayıs tarihleri arasındaki hafta, "Engelliler Haftası" ve 10 Mayıs tarihinin de "Engelliler Günü" kabul edildiğinden Erzurum'da başta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlar tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Vali Azizoğlu, "Toplumumuzun önemli bir parçasını oluşturan engellilere, her kesiminin sahip çıkması, onların topluma kazandırılmaları ve kimseye muhtaç olmadan üretken duruma gelmeleri için gereken çalışmaların yapılması, desteğin verilmesi ve istihdam imkânlarının da yaratılması gerekmektedir.

10-16 Mayıs tarihleri arasındaki "Engelliler Haftası" nedeniyle, ülkemiz genelinde olduğu gibi, Erzurum ve İlçelerinde de, engelli vatandaşlarımızın sorunlarıyla, bu sorunların çözümüne yönelik, çeşitli faaliyetlere yer verilmektedir.

Valiliğimizce de, engelli yurttaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümü ve onların günlük yaşantılarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapılmaktadır.

Bu bağlamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızca ağır ve sürekli engelli olan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, bakım ücreti adı altında aylık nakdi ücret ödenerek, engelli vatandaşlarımızın toplumsal aktivitelerinin sürdürülmesine destek olunmaktadır.

"Engelliler Haftası" nedeniyle, engelli vatandaşlarımıza ve onların ailelerine sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum.

Bu haftanın engelli yurttaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmasını ve engellilerimizle diğer yurttaşlarımızın kaynaşmalarını temenni ederek, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

(ERZ-AT-Y)



16.05.2017 11:10:32 TSI

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